O avançado, de 32 anos, passou a noite em observação e fará mais exames esta sexta-feira.











Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. Espero volver muy pronto! — Fernando Torres (@Torres) 2 de março de 2017

Choque violento fez Fernando Torres cair inanimado no relvado

Depois do susto, a mensagem de agradecimento aos adeptos. Fernando Torres caiu inanimado no relvado aos 85 minutos, depois de um lance dividido com Bergantiños, junto à área do Atlético Madrid no jogo frente ao Deportivo, na quinta-feira. O avançado espanhol foi assistido no relvado e levado de ambulância para o hospital de onde sairia a informação que sofrera um traumatismo cranioencefálico . Esta sexta-feira, Torres já escreveu uma mensagem no Twitter dando conta que está pronto para regressar... em breve."Muito obrigado a todos por se preocuparem comigo e pelas vossas mensagens de ânimo. Foi só um susto. Espero voltar muito em breve!", pode ler-se naquela rede social.

Autor: Sofia Lobato