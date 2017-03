Continuar a ler

Ainda não há data prevista para o regresso de Torres aos relvados mas tudo indica que está a recuperar bem. .@Torres ha trabajado en el gimnasio y posteriormente en el césped al margen del grupo #AúpaAtleti pic.twitter.com/CSEI2p7Ydp — Atlético de Madrid (@Atleti)

— Atlético de Madrid (@Atleti) 7 de março de 2017

Fernando Torres já regressou ao trabalho após o 'susto' na partida frente ao Deportivo (1-1) na passada quinta-feira. O avançado espanhol treinou-se esta terça-feira no ginásio e posteriormente no relvado, ainda que à margem do grupo, informou o At. Madrid na sua conta oficial no Twitter.O jogador dos rojiblancos sofreu um traumatismo cranioencefálico num lance que causou grande preocupação a todos os que estavam no Riazor. Horas depois, partilhadou uma mensagem nas suas redes sociais a dar conta que o seu estado de saúde não inspirava grandes preocupações. Os exames realizados revelaram que não sofreu qualquer lesão de maior risco.