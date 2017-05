Já despromovido, o Hull City de Marco Silva despediu-se este domingo da pior forma dos adeptos e da Premier League 2016/17, ao perder por expressivos 7-1 diante do Tottenham, que com este triunfo fixou um novo máximo histórico pontual do clube no campeonato (86 pontos) e, igualmente, permitiu aos spurs serem o melhor ataque da prova, com 86 golos, mais 1 do que o Chelsea.Esta tarde, no KCOM Stadium, a grande figura foi o habitual suspeito do costume nos londrinos, o avançado Harry Kane. Depois de na quinta-feira ter marcado quatro golos frente ao Leicester , o internacional inglês voltou a mostrar pontaria afinada, marcando agora três golos (aos 11', 13' e 72'). Para lá de Kane, marcaram ainda Dele Alli (45'+2), Victor Wanyama (69'), Ben Davies (84') e Toby Alderweireld (87'). Pela equipa de Marco Silva, que estará de saída no final da temporada, o tento de honra foi marcado por Sam Clucas (66').Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima