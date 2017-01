Continuar a ler

Numa ronda em que a eliminação do Liverpool, em casa, diante do Wolverhampton é, para já, o maior destaque, o Manchester City apurou-se ao vencer por 3-0 na visita ao Crystal Palace e o Chelsea superou o Brentford por 4-0. Burnley e Middlesbrough são as outros equipas da Premier League já apuradas para os oitavos-de-final.Pela negativa, referência para o afastamento dos dois primeiros classificados do Championship: o Brighton & Hove Albion caiu no terreno do Lincoln City, do 5.º escalão, ao perder por 3-1; o Newcastle United tombou por 3-0 na visita ao Oxford United, do 3.º escalão.Derby County (2.ª)-Leicester City, 2-2Liverpool-, 1-2-Blackpool (4.ª), 2-0-Brentford (2.ª), 4-0-Wycombe Wanderers (4.ª), 4-3-Bristol City (2.ª), 2-0-Accrington Stanley (4.ª), 1-0Crystal Palace-, 0-3-Brighton and Hove Albion (2.ª), 3-1-Newcastle United (2.ª), 3-0Rochdale (3.ª)-, 0-4Southampton-Arsenal, às 17H30DOMINGOMillwall (3.ª)-Watford, 12H00Fulham (2.ª)-Hull City, 12H30Sutton United (5.ª)-Leeds United (2.ª), 14H00Manchester United-Wigan Athletic (2.ª), 16H00