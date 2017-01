Continuar a ler

Em Watford, um bis de Harry Kane (27 e 33 minutos) e outro de Bamidele Alli (41 e 46) colocaram os forasteiros em vantagem por 4-0, margem reduzida pelo francês Younes Kaboul já nos descontos (90+1).No sábado, o Chelsea manteve a liderança isolada da 'Premier League' com a goleada em casa sobre o Stoke City, por 4-2, que permitiu aos londrinos somarem a 13.ª vitória consecutiva, igualando o recorde do Arsenal, que detinha a 'solo' esta série desde a desde a temporada de 2001/2002.No jogo grande da ronda, também no sábado, o Liverpool venceu o Manchester City com um golo 'madrugador' do holandês Georginio Wijnaldum, logo aos 8 minutos.Wijnaldum garantiu os três pontos e permitiu ao Liverpool distanciar-se do City, agora no quarto lugar, com os mesmos pontos que o Tottenham (39), e manter-se a seis pontos do Chelsea.