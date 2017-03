Continuar a ler

Apesar da goleada e da qualificação para as meias-finais, nem tudo correu bem à equipa anfitriã, que perdeu logo aos 10 minutos um dos seus jogadores mais influentes, o avançado e goleador Harry Kane, devido a lesão.O Milwall era o último sobrevivente das divisões inferiores na Taça de Inglaterra, depois de o Arsenal ter posto no sábado fim ao sonho dos amadores do Lincoln na Taça de Inglaterra, ao golear a equipa do quinto escalão do futebol inglês por 5-0.O treinador francês Arsène Wenger, debaixo de fogo depois da eliminação na Liga dos Campeões com duas pesadas derrotas frente ao Bayern Munique, ambas por 5-1, obteve um importante 'balão de oxigénio', graças aos golos de Walcott (45+1 minutos), Giroud (53'), Waterfall (58', na própria baliza), Sanchez (72') e Ramsey (75').O Lincoln, o primeiro clube amador a atingir os quartos de final da competição em 103 anos, conseguiu resistir durante quase toda a primeira parte ao assédio dos 'gunners', mas na segunda parte desmoronou-se a muralha da equipa posicionada 87 lugares abaixo do Arsenal na hierarquia do futebol inglês.Também no sábado, o Manchester City apurou-se para as meias-finais , ao vencer por 2-0 no estádio do Middlesbrough, graças aos remates certeiros do médio espanhol David Silva, aos três minutos, e do avançado argentino Sergio Aguero, aos 67.Os quartos de final da Taça de Inglaterra podem ficar concluídos na segunda-feira, quando o Chelsea, líder destacado da campeonato, receber o Manchester United, num jogo em que o treinador português José Mourinho voltará a encontrar a sua anterior equipa.