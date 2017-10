Continuar a ler

Kane, recorde-se, soma 11 golos em dez jogos em todas as competições - cinco deles em duas partida da Liga dos Campeões - o que deu força aos rumores quanto ao interesse do Real Madrid no âmbito de uma reestruturação do plantel onde se prevê a possibilidade de Gareth Bale, Karim Benzema e Luka Modric serem colocados no mercado.No que toca aos negócios já realizados entre Daniel Levy e Florentino Pérez, o Tottenham encaixou 30 milhões de euros por Modric em 2012 e 101 milhões por Bale, em 2013.

O presidente do Tottenham já negociou com o homólogo do Real Madrid e se o resultado dos processos que conduziram às transferências de Luka Modric e Gareth Bale para os espanhóis for aplicado ao jogo da noite desta terça-feira entre as duas para a Liga dos Campeões, os londrinos sairiam vencedores.E numa altura em que se especula com insistência em torno de Dele Alli e, sobretudo, Harry Kane, o cenário não se altera. O jornal britânico 'The Times' escreve que Daniel Levy não aceitará negociar Kane com Florentino Pérez por um valor abaixo dos 200 milhões de libras (224,44 milhões de euros), verba que tem como referência os 222 milhões de euros que o Paris Saint-Germain pagou ao Barcelona por Neymar.