Na corrida para a contratação de Sessegnon estão ainda Liverpool, Chelsea e Manchester United. Não há cláusula de rescisão no contrato e o Fulham está a pedir 33,5 milhões de euros (30 milhões de libras) pela transferência. No entanto, caso não consiga o acesso à Premier League (ocupa neste o momento o 12º lugar no campeonato), o emblema londrino poderá ter de baixar este preço.Na corrida para a contratação de Sessegnon estão ainda Liverpool, Chelsea e Manchester United.

O Tottenham está interessado em Ryan Sessegnon, jovem de 17 anos que atua pelo Fulham. De acordo com o jornal ‘The Telegraph’, o lateral-esquerdo inglês é visto como o sucessor de Danny Rose, que está de saída dos Spurs depois de ter criticado a política salarial do clube. Campeão europeu de sub-19 , Ryan Sessegnon assinou contrato com o Fulham em junho deste ano. Apesar de muito jovem, já fez 19 jogos pela primeira equipa, que disputa o Championship, o 2º escalão inglês, somando 4 golos e 2 assistências.