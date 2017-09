Continuar a ler

Com este triunfo, a formação comandada por Mauricio Pochettino subiu provisoriamente ao 3.º lugar, com 14 pontos, menos dois do que os dois emblemas de Manchester, ambos com menos um jogo. O United, de José Mourinho, enfrenta, nesta altura, o Crystal Palace e o City visita o campeão Chelsea (17H30), 4.º com 13.



Kane, que bisou na semana passada frente ao West Ham (3-2) e apontou um hat-trick frente ao APOEL (3-0) para a Liga dos Campeões, confirmou o bom momento de forma, contabilizando 13 golos na presente temporada, dois dos quais pela seleção inglesa.



O Tottenham venceu este sábado no terreno do Huddersfield, por 4-0 , com dois golos de Harry Kane, em jogo da 7.ª jornada da Premier League.Kane bisou, com golos aos nove e 23 minutos, tendo os outros golos dos spurs sido apontados pelo galês Benjamin Davies, aos 18', e pelo francês Moussa Sissoko, que se estreou a marcar pelos londrinos, aos 90+1'.

