O avançado, um dos mais célebres números 10 da história do futebol mundial, estreou-se pela Roma no principal campeonato italiano em maio de 1993, aos 16 anos, preparando-se para cumprir a 24.ª temporada consecutiva pela equipa da capital."A partir de segunda-feira estou pronto para partir. Estou preparado para um novo desafio", adiantou Totti, deixando entender que poderá não terminar a carreira, pois a sua "paixão pelo futebol é de tal forma profunda" que não está disposto a "parar de a alimentar".A comunicação social transalpina avança que o veterano avançado poderá rumar aos Estados Unidos para integrar o plantel do FC Miami, equipa que alinha na segunda divisão norte-americana e é treinado por Alessandro Nesta, ex-colega na seleção italiana.