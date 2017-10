Francesco Totti, jogador que terminou a carreira no final da época passada, apontou Cristiano Ronaldo ao prémio The Best, galardão da FIFA que distingue o melhor jogador do Mundo e que será entregue no próximo dia 23."Antes de tudo, estamos a falar de três extraterrestres do futebol", começou por dizer o italiano ao site da FIFA, referindo-se a Ronaldo, Messi e Neymar.Totti explicou depois que CR7 está "à frente" do argentino e do brasileiro, e explicou porquê: "Devo dizer que sempre nos respeitámos mutuamente no relvado. Mas creio que, no fim de contas, Ronaldo está à frente dos outros. Fez uma temporada espetacular e ainda conseguiu aqueles todos frente a equipas de grande prestígio".

Autor: Luís Miroto Simões