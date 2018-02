Continuar a ler

A recusa inicial prendia-se com o porte físico da atleta. Hannah, que iniciou o processo de mudança de género em 2015, tem 1,90 metros e vários clubes já demontraram interesse em contratá-la.





A recusa inicial prendia-se com o porte físico da atleta. Hannah, que iniciou o processo de mudança de género em 2015, tem 1,90 metros e vários clubes já demontraram interesse em contratá-la.

A federação australiana de futebol autorizou uma mulher transexual a participar no campeonato feminino da 2ª divisão do país. Hannah Mouncey jogou andebol entre os homens no ano passado e não lhe tinha sido permitida anteriormente a inscrição para o draft da liga feminina semi-profissional."Estou feliz com a decisão e espero jogar já esta temporada. Não vou agradecer à federação por me autorizar a fazer algo que qualquer australiana porde fazer, acho que seria inapropriado", considerou Hannah Mouncey no Twitter, onde tem recebido muitos insultos mas também mensagens de apoio.