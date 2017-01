Continuar a ler

O sistema regulador da FIFA registou um total de 14.591 transferências em 2016, ano em que foi ultrapassada pela primeira vez a barreira das 14.000, superando largamente o número de transações efetuado em 2015 (13.601).O mercado chinês contribuiu decisivamente para se atingir aqueles números, com um total de 422,2 ME, 17 vezes mais do que tinha registado em 2013 e superior em 344,4% ao total combinado de todos os países restantes de Confederação Asiática de Futebol.A forte aposta da China no futebol colocou a Ásia no segundo lugar da tabela, ainda assim muito longe da Europa, cujos clubes gastaram 3,68 mil ME na contratação de futebolistas (82,1% do total), enquanto as equipas da América do Sul surgem no terceiro lugar, com 170,8 ME.Os clubes ingleses estão no topo da lista dos mais gastadores, com 1,28 mil ME, destacando-se a contratação do internacional francês Paul Pogba da Juventus para o Manchester, treinado pelo português José Mourinho, por 105 ME.