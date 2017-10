Continuar a ler

A alegada agressão terá acontecido durante uma altercação entre jogadores do Everton e do Lyon envolvendo o guarda-redes português, que aconteceu junto a uma bancada.



"Não sei o que se passou", reagiu, por seu turno, o treinador do Everton, Ronald Koeman, em conferência de imprensa. A alegada agressão terá acontecido durante uma altercação entre jogadores do Everton e do Lyon envolvendo o guarda-redes português, que aconteceu junto a uma bancada."Não sei o que se passou", reagiu, por seu turno, o treinador do Everton, Ronald Koeman, em conferência de imprensa.

Adepto do Everton pediu satisfações a Anthony Lopes com uma criança ao colo

O jogador do Lyon Bertrand Traoré repudiou esta quinta-feira a alegada agressão de que o guarda-redes português do clube francês Anthony Lopes foi alvo, em jogo contra o Everton da terceira jornada da Liga Europa."Houve um adepto que o agrediu [Anthony Lopes] e isso não é normal", lamentou o jogador do Lyon.

Autor: Lusa