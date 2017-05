Continuar a ler

E prosseguiu: "Não nos importamos com os nossos adversários. Temos vindo a trabalhar no futebol que os nossos adeptos gostam. É um estilo que coloca pressão sobre o adversário por todo o campo, assumindo a liderança do jogo do primeiro ao último minuto. Só assim vamos conseguir vencer a Liga Europa".



Recorde-se que o Ajax disputa a final da Liga Europa 10 dias depois do último jogo realizado para o campeonato, a 14 de maio. Já o Manchester United vai ter que realizar mais dois jogos antes de iniciar a preparação para a final: os red devils defrontam já esta quarta-feira o Southampton e, no próximo domingo, recebem a formação do Crystal Palace no seu último jogo a contar para a Premier League.

O treinador do Ajax , Peter Bosz, respondeu às declarações do técnico português do Manchester United , José Mourinho, que afirmou que a equipa holandesa vai ter mais tempo para descansar e preparar a final da Liga Europa, que vai ter lugar no próximo dia 24."Se olharmos para os onzes que o Manchester United tem utilizado durante toda a temporada, vemos que Mourinho tem jogado com duas equipas diferentes, uma para a Liga Europa e outra para a Premier League. Se os jovens que tem utilizado na Europa não jogarem no próximo fim de semana, vai ter o mesmo tempo de recuperação que nós, mas os meus jogadores, independentemente da idade que têm, não vão ter medo", afirmou o treinador holandês.