O Atlético Goianiense comunicou esta segunda-feira, através das redes sociais, o desaparecimento de Marcelo Cabo, treinador da equipa profissional de futebol. De acordo com informações veiculadas pela Rádio 730, de Goiânia, o técnico foi avistado pela última vez esta madrugada, pelas 3 horas, quando foi 'apanhado' pelas câmaras de segurança do prédio no qual mora a sair com o seu carro.O clube brasileiro, que em 2017 está de regresso à Série A, anuncia ainda que irá dar mais detalhes sobre a situação em conferência de imprensa.

Autor: Fábio Lima