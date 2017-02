Continuar a ler

"Não compreendo a assobiadela a André Gomes. De resto, não compreendo que assobiem um jogador da própria equipa. Não precisamos de assobiadelas e sim de apoio. A verdade é que me irrita por André Gomes", afirmou Luis Enrique, desafiando os adeptos:"Assobiem-me a mim. Não tenho problemas com isso. É lógico que os adeptos me assobiem por causa do que sucedeu [na Liga dos Campeões]. Assobiem-me porque eu não irei falhar nenhum remate. Aceito qualquer crítica.""É evidente que está a faltar confiança à equipa. A situação é esta. Sabíamos que ia ser um jogo complicado, mas a verdade é que tudo até se pôs a nosso favor com um golo marcado bem cedo (4'). No entanto, tudo mudou e o Leganés nada tinha a perder", reforçou o treinador do Barcelona na análise ao jogo.