Continuar a ler

Guardiola: «Agüero terá de nos prestar um tributo»



O City estudou bem a lição e não facilitou na receção ao Burnley. Somou a sétima vitória (3-0) seguida na prova e alargou o fosso pontual em relação ao 2º classificado. Agüero abriu o marcador na conversão de um penálti e passou a ser, a par de Eric Brook, o melhor marcador da história dos citizens.



Contabilizando 177 golos pelo Manchester, Kun pode isolar-se no topo da tabela já na terça-feira, dia em que o City recebe o Wolverhampton, a contar para a Taça da Liga. "Agüero terá de nos prestar um tributo, terá de nos pagar um jantar ou coisa do género", gracejou Guardiola. O City estudou bem a lição e não facilitou na receção ao Burnley. Somou a sétima vitória (3-0) seguida na prova e alargou o fosso pontual em relação ao 2º classificado. Agüero abriu o marcador na conversão de um penálti e passou a ser, a par de Eric Brook, o melhor marcador da história dos citizens.Contabilizando 177 golos pelo Manchester, Kun pode isolar-se no topo da tabela já na terça-feira, dia em que o City recebe o Wolverhampton, a contar para a Taça da Liga. "Agüero terá de nos prestar um tributo, terá de nos pagar um jantar ou coisa do género", gracejou Guardiola.

Bernardo Silva ligou o turbo e... aconteceu isto

O penálti que originou o primeiro golo do Manchester City frente ao Burnley ( vitória dos citizens por 3-0 ) foi cometido sobre Bernardo Silva. O guardião do Burnley tocou com o joelho no pé direito do luso, tendo o lance sido alvo de muitos protestos."É penálti! Pope tocou no pé de Bernardo e fez com que caísse", disse Pep, enquanto Sean Dyche, técnico do Burnley, referiu: "O contacto foi mínimo. Se pontapeasse o meu filho no jardim ele não cairia assim. É preciso ser honrado!".