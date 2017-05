Continuar a ler

"Estava completamente perdido. O álcool já não me dava nada, assim como o sexo. Nada funcionava. Estava sentado num bar a beber e o empregado perguntou-me se estava tudo bem. Respondi que não e comecei a chorar. Senti que foi o meu momento de clareza. Algo dentro de mim disse-me: 'Estás acabado'. Foi o momento em que me rendi".



Susto em 2015



Anos depois, e já com a vida refeita, Tony Adams passou por um grande susto em termos de saúde.



"Sentia dores no peito. O meu coração não estava a conseguir bombear o sangue", explicou. Foi então que chegou o diagnóstico: "Duas artérias estavam bloqueadas: uma com um perigo de 99 por cento e outra de 70 por cento".



O treinador acabou por ser operado e a cirurgia correu bem: "Foi tudo corrigido. Não tenho nada com que me preocupar em termos físicos".

Tony Adams, treinador do Granada, vai lançar uma autobiografia em que relata como venceu o álcool, vício que o afetou durante a carreira como jogador no Arsenal, clube no qual jogou entre 1983/84 e 2001/02 - toda a carreira. O inglês, hoje com 50 anos, deixou de beber em 1996."Sexo, drogas e rock'n'roll soa a 'galmour', mas não é nada disso", começa por dizer o treinador no seu livro, a que o jornal britânico 'The Sun' teve acesso. Adams relatou então o momento em que decidiu mudar de vida.

Autor: Luís Miroto Simões