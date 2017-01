O treinador do Nápoles, Maurizio Sarri, considerou "um absurdo" a realização da CAN de futebol em janeiro, competição que privou o clube de três jogadores."Em minha opinião é um absurdo que a Taça das Nações Africanas decorra em janeiro. Fomos privados de três jogadores em consequência desta competição, é uma monstruosidade", disse, em conferência de imprensa.Em terceiro na Liga italiana, o Nápoles enfrenta no sábado em San Siro o AC Milan sem poder contar com três jogadores ausentes na CAN: o defesa central senegalês Kalidou Koulibaly, o lateral esquerdo argelino Faouzi Ghoulam e o atacante marroquino Omar El Kaddouri.

Autor: Lusa