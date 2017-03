Continuar a ler

Os sócios acusam Daniel Mango de má gestão, de tratar mal os jogadores e de estar a conduzir o Sporting para a segunda divisão.



As desavenças entre as duas partes já motivaram a intervenção da polícia, quando o presidente, Daniel Mango, foi impedido de entrar na sede do clube por parte dos sócios que o contestam.



O líder dos sócios, Midana Sambú, diz que querem a saída de Daniel Mango.



O treinador dos leões da Guiné-Bissau diz que não tem condições para trabalhar e convida os sócios e o presidente a tentarem encontrar entendimento, caso contrário, diz, "o Sporting vai afundar-se".



O treinador do Sporting de Bissau, Marcelo Mendonça, anunciou esta quinta-feira que abandona o seu lugar, depois de uma derrota por 4-0 diante do Benfica de Bissau, em jogo da Taça da Guiné-Bissau.Marcelo Mendonça justificou o pedido de demissão não só pela derrota frente ao Benfica, mas pelas desavenças entre o presidente do clube, Daniel Mango, e um grupo de sócios que o contestam.

Autor: Lusa