Renato Sanches continua a não ser um nome consensual no futebol inglês, tal como se viu este fim de semana, depois de uma atuação longe do esperado frente ao Bournemouth. Logo após o encontro, na análise feita pelo canal BT Sport, o português alvo de várias críticas por parte do painel composto pelos ex-jogadores Robbie Savage, Tim Sherwood e Chris Sutton, declarações que levaram mesmo Paul Clement, técnico do Swansea, a sair em defesa do jovem luso, de 20 anos.

"Tenho a minha própria opinião em relação à forma como ele jogou. Deplorável não é um termo que usaria para analisar aquela performance. Creio que foi uma atuação na qual lhe faltou consistência. Mas vi coisas muito boas ali. Mostra que ele é brilhante no aspeto físico e que é corajoso, pese embora a sua idade. Não se esconde quando comete um erro. Não o vês a desaparecer! Volta e procura a bola de novo, como quem diz 'vou tentar de novo'. O facto de ele estar tão envolvido no jogo obviamente que acarreta mais riscos do que estares desaparecido. Fez coisas muito frustrantes, particularmente quando recebia a bola em transição, quando estávamos em contra-ataque - tivemos algumas boas oportunidades nesse tipo de lances", começou por dizer, em declarações ao 'Wales Online'.

"Mesmo assim ele fez coisas muito boas. Daí ter sido inconsistente: houve bom e houve mau. O termo deplorável indicaria que foi tudo mau e, se fosse esse o caso, teria saído muito antes. Foi acarinhado quando saiu e creio que os adeptos reconheceram que ele tem personalidade. Não se esconde das situações, quer continuar a ter bola e ele tem muito mais para dar", garantiu. A finalizar, Clement deixou claro que, apesar das críticas, Renato está a evoluir. "Está a evoluir, lentamente. Desde que chegou e jogou o seu primeiro jogo, houve muita expectativa e não teve o melhor dos começos. Daí em diante foram dados pequenos passos. Se continura assim não demorará muito até se exibir a um nível muito bom"

Autor: Fábio Lima