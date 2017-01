Continuar a ler

Antes de entrar no balneário, Mihajlovic deu um violento pontapé no cartaz, que ficou desfeito, acabando parte do mesmo por atingir num olho um dos membros da segurança do estádio.Na conferência de imprensa após o encontro, o técnico sérvio admitiu que estava "furioso" com o resultado e acusou a sua equipa de ter deixado de jogar à bola quando chegou ao 2-0.A Liga italiana advertiu Mihajlovic e obrigou o treinador do Torino a pagar uma multa de 2.000 euros.