Em todo o caso, o treinador recusou entrar em euforias: "Não vamos olhar para além do dia a dia. São três pontos, ainda que tenha sido um jogo especial. Os adeptos viram a equipa a esforçar-se e a ganhar ao líder, mas sábado já temos outro jogo". Sobre a vitória diante dos merengues, Voro elogiou a sua equipa: "Percebemos muito bem o jogo e fomos eficazes. O Real pressionou, sofremos mas fizemos um jogo muito completo. Ganhar ao Real Madrid vai dar-nos muita confiança para os próximos encontros".Em todo o caso, o treinador recusou entrar em euforias: "Não vamos olhar para além do dia a dia. São três pontos, ainda que tenha sido um jogo especial. Os adeptos viram a equipa a esforçar-se e a ganhar ao líder, mas sábado já temos outro jogo".

Voro, treinador do Valencia , confirmou que Nani vai mesmo parar após se ter lesionado esta quarta-feira no encontro com o Real Madrid . O português foi substituído aos 39 minutos por Siqueira."O Nani tem um problema muscular. Vamos ver qual é a gravidade. Vai falhar os dois próximos encontros", referiu o técnico, aludindo às partidas com Alavés e Leganés.

Autor: Luís Miroto Simões