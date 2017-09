O treinador do Valencia, Marcelino, deixou elogios a Gonçalo Guedes, depois de o extremo português ter feito duas assistências na vitória che no terreno da Real Sociedad (2-3) "Fomos pacientes no processo da sua contratação. Esgotámos todas as opções para que viesse, desde a gestão dos dirigentes ao empurrão que Unai Emery [n.d.r.: treinador do Paris SG, que o emprestou]. Estamos muito satisfeitos pela forma como está a jogar e sabíamos que tinha potencial. Mas com o Gonçalo e com o resto da equipa. Cada um irá crescer se a equipa estiver bem."