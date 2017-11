O Valencia tem sido uma das grandes sensações da temporada em Espanha, estando de momento intrometido naquela luta habitual entre Barcelona e Real Madrid. Os che são segundos, a 4 do Barça e com 4 de avanço para o Real, e têm em Gonçalo Guedes um dos destaques, um jogador que Marcelino, técnico da equipa valenciana, admite seguir há muito tempo."Já o tinha visto no Benfica e tinha gostado muito. Além disso, o Unai Emery, dada a sua boa relação com o Benfica, deu-nos uma enorme ajuda. Pensava que se iria dar bem, mas com a adaptação é sempre uma incógnita", comentou o técnico, em declarações à Onda Cero.E pode este Valencia continuar a surpreender e ganhar a Liga? "É praticamente impossível. É preciso chegar aos 90 pontos e isso não está ao alcance do Valencia. Assinava já ficar no quarto lugar", garantiu.

Autor: Fábio Lima