O treinador adjunto, Nikola Jurcevic, também foi castigado com uma multa de oito mil libras (9.400 euros).



Bilic e Jurcevic tinham até quinta-feira para apresentar a sua defesa junto da FA, mas optaram por assumir a acusação de comportamento incorreto.



Sendo assim, o treinador e o treinador-adjunto do West Ham poderão sentar-se no banco de suplentes no próximo encontro da Premier League, agendado para 25 de fevereiro, no terreno do Watford.



A Federação Inglesa de Futebol (FA) puniu esta quarta-feira o treinador do West Ham, Slaven Bilic, com uma multa de oito mil libras (9.400 euros) por comportamento incorreto, durante o jogo com o West Bromwich Albion (2-2), do passado sábado.O técnico croata foi expulso nos instantes finais do encontro, que decorreu em Londres, por ter atirado um dos microfones de captação de som ambiente, em reação ao golo do empate do WBA, marcado aos 90+5 minutos.

Autor: Lusa