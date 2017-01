Ponto final no drama que esta segunda-feira prendeu o Brasil. Ao fim de quase 40 horas desaparecido , o técnico Marcelo Cabo foi localizado pela Polícia Civil de Goiás, que informou a imprensa de que o treinador do Atlético Goianiense está bem de saúde. As autoridades brasileiras não adiantaram mais pormenores sobre a situação do técnico, adiando mais esclarecimentos para uma conferência de imprensa que será dada na manhã de terça-feira.Recorde-se que o técnico desapareceu na madrugada de sábado para domingo, tendo sido avistado já esta tarde junto do seu prédio , mas rapidamente partiu sem deixar rasto. Seis horas depois desse avistamento, Marcelo Cabo foi encontrado pelas autoridades.

Autor: Fábio Lima