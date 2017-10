Continuar a ler

O Hoffenheim, refira-se, é de momento sétimo colocado da Bundesliga, e na Liga Europa está no terceiro posto do Grupo C, o mesmo do Sp. Braga.





O Hoffenheim, refira-se, é de momento sétimo colocado da Bundesliga, e na Liga Europa está no terceiro posto do Grupo C, o mesmo do Sp. Braga.

Treinador do Hoffenheim perdeu a paciência e... atingiu adepto com garrafa

O encontro de sábado, diante do Borussia Monchengladbach, não correu da melhor forma ao Hoffenheim e até o treinador Julian Nagelsmann viveu uma tarde... complicada. Para lá do desaire, por 3-1, o técnico de 30 anos acabou por a determinado momento atingir um fã com uma garrafa, que na altura terá tentado atirar contra a parece que estava à sua frente. O técnico percebeu que não agiu bem e acabou por pedir desculpa."Foi um ato estúpido da minha parte. Queria atirar a garrafa contra a parede, mas a garrafa acabou por me fugir. Isto não pode e nem irá acontecer de novo! Felizmente que não atingiu em cheio no adepto. Nunca foi minha intenção atirar-lhe a garrafa", declarou o técnico, ao BILD.

Autor: Fábio Lima