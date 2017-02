Continuar a ler

Shakespeare, que era adjunto do italiano, disse esta sexta-feira que o clube deve "lembrar o legado de Ranieri", que ficará na história do clube e merece "o maior respeito de toda a gente associada ao Leicester"."Os jogadores estarão desapontados por Ranieri ter saído, eu estou triste, mas todos sabemos que no futebol estas coisas podem acontecer", explicou o técnico, de 53 anos, que falou por telefone com Ranieri, que estava "chocado".A imprensa inglesa apontou uma rutura entre treinador e jogadores como uma das razões para o despedimento, mas o sucessor negou as notícias de descontentamento no balneário."Não tenho conhecimento de nenhum jogador do plantel principal ter falado com os donos do clube sobre isso. São jogadores muito profissionais, mas estão magoados e frustrados", acrescentou, dizendo que nunca teve problemas durante o treino com um grupo "diligente e profissional".O Leicester é 17.º classificado da liga inglesa, com 21 pontos, apenas um acima da zona de despromoção. Os 'foxes' recebem o Liverpool na segunda-feira pelas 20 horas.