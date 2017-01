Continuar a ler

Vídeo-árbitro e Mundial a 48



O Special One mostra-se favorável à introdução do vídeo-árbitro. "Todos precisamos disso! Os profissionais não podem ganhar ou perder jogos e títulos por haver quem recuse esta evolução. Os patrocinadores e os investidores precisam de saber que a tecnologia está lá! Os árbitros necessitam e merecem ser protegidos", afirma o técnico do United, que suspira igualmente pelo alargamento do Mundial: "Sou totalmente a favor! Um maior número de países participantes significa mais paixão, mais felicidade, mais entusiasmo, mais investimento!"



Paixão é segredo de Portugal



Entusiasmo pelo futebol é o que, segundo Mourinho, coloca Portugal no topo. "É difícil de acreditar! Eusébio, Figo, Ronaldo e eu ganhámos os prémios mais importantes. Talvez Fernando Santos se junte a nós! O Benfica e o FC Porto venceram títulos europeus e a Seleção Nacional conquistou o Euro. Um pequeno país com vista para o Atlântico, é incrível! A paixão é, talvez, o nosso segredo!", frisa. O Special One mostra-se favorável à introdução do vídeo-árbitro. "Todos precisamos disso! Os profissionais não podem ganhar ou perder jogos e títulos por haver quem recuse esta evolução. Os patrocinadores e os investidores precisam de saber que a tecnologia está lá! Os árbitros necessitam e merecem ser protegidos", afirma o técnico do United, que suspira igualmente pelo alargamento do Mundial: "Sou totalmente a favor! Um maior número de países participantes significa mais paixão, mais felicidade, mais entusiasmo, mais investimento!"Entusiasmo pelo futebol é o que, segundo Mourinho, coloca Portugal no topo. "É difícil de acreditar! Eusébio, Figo, Ronaldo e eu ganhámos os prémios mais importantes. Talvez Fernando Santos se junte a nós! O Benfica e o FC Porto venceram títulos europeus e a Seleção Nacional conquistou o Euro. Um pequeno país com vista para o Atlântico, é incrível! A paixão é, talvez, o nosso segredo!", frisa.

Mourinho dribla como Messi quando lhe é sugerido que ‘eleja’ o The Best Coach 2016, troféu que a FIFA entrega 2ª feira, em Zurique. "Se escolho Ranieri, Fernando Santos ou Zidane? Os três merecem lá estar porque conquistaram troféus importantes. Ranieri fez um milagre, Fernando tornou realidade um sonho e Zizou venceu a Champions! Como sou amigo dos três fico contente qualquer que seja o resultado", explica ao site da FIFA o Special One, que arrebatou o prémio em 2010.O português anda também às aranhas quando lhe é pedido para elaborar um onze com os atletas que dirigiu. "Há tantos que deram o sangue e a alma por mim. Baía, Cech, Júlio César... como posso escolher só um? Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Materazzi, Lúcio, Samuel, Terry... como posso escolher só um? Essien, Sneijder, Matic, Costinha, Maniche, Xabi, Lampard... como posso escolher só um? Nunca responderei à questão, pois nunca me esquecerei dos meus irmãos de armas", refere.

Autor: Nuno Pombo