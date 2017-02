Continuar a ler

Tolisso bisou e empatou, aos 80'; Alexandre Lacazette fez aquilo que melhor sabe e deu a volta ao marcador aos 84', de penálti; e já aos 90' chegou o golo da confirmação, da autoria de Nabil Fekir, aos 90'.



Consulte o Tolisso bisou e empatou, aos 80'; Alexandre Lacazette fez aquilo que melhor sabe e deu a volta ao marcador aos 84', de penálti; e já aos 90' chegou o golo da confirmação, da autoria de Nabil Fekir, aos 90'.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Numa partida na qual a baliza esteve à guarda de Mathieu Gorgelin, em face da suspensão de Anthony Lopes, o Lyon bateu o Dijon por 4-2, mantendo-se assim isolado no quarto posto da Ligue 1, agora com 46 pontos, menos 9 do que o Paris SG e mais 7 do que o Saint-Étienne.Um jogo com seis golos, metade deles apontados nos derradeiros dez minutos... Entrou melhor o Lyon, que aos 11' já vencia por 1-0, mercê da pontaria de Corentin Tolisso. O conjunto forasteiro respondeu e, com golos aos 30' e 48', apontados por Júlio Tavares e Lois Diony, respetivamente, conseguiu a reviravolta no marcador. A surpresa fez-se sentir no Parc Olympique Lyonnais até bem perto do final, até que o Lyon... acordou.

Autor: Fábio Lima