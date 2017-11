A velocidade e potência estonteantes que Gonçalo Guedes atingiu no seu golaço

A viver uma das épocas de maior fulgor da sua carreira ao serviço do Valencia, Gonçalo Guedes teve treze equipas interessadas na sua contratação no defeso e acabou por ser Unai Emery a decidir e também a convencer o extremo português a mudar-se para Espanha. A história é esta quinta-feira revelada pelo jornal 'Marca', que explica todo o processo que levou o ex-Benfica até ao Mestalla.De acordo com aquele diário, Emery terá explicado a Guedes que o Valencia "é um clube grande e que ali teria minutos de qualidade em campo, além de garantir experiência", especialmente por ser orientado por Marcelino García Toral, um treinador com o qual tinha a certeza que o português iria evoluir de forma clara. E, refira-se, os primeiros tempos estão a dar razão ao treinador dos parisienses, já que o ex-Benfica está em grande forma nos che, com três golos em oito partidas até ao momento.

Autor: Fábio Lima