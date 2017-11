O Sporting garantiu esta quarta-feira o lugar no playoff da Youth League, competição de juniores que replica os grupos da Liga dos Campeões, face ao triunfo do Barcelona em casa da Juventus, por 1-0.Os leões tinham empatado em Alcochete com o Olympiacos (1-1) , mas o resultado do Barcelona em Turim garantiu que o Sporting termina o grupo D na segunda posição.A uma jornada do final, o Barcelona já assegurou o primeiro lugar e consequente passagem direta aos oitavos de final, com 15 pontos, e o Sporting o segundo, com oito pontos. A Juventus segue em terceiro, com três pontos, e o Olympiacos em quarto, com dois.