A UEFA anunciou esta quarta-feira que os troféus de vencedores da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga dos Campeões feminina irão ser entregues no relvado, deixando desta forma cair o procedimento que era levado a cabo até agora, com os jogadores a subirem à tribuna para recolher as medalhas e levantar a taça."O relvado é o palco dos jogadores e só faz sentido que os seus feitos sejam celebrados ali. Também faz todo o sentido que sejam os dirigentes a descer ao relvado desde as bancadas, de modo a prestar-lhes tributo com a entregue da taça e medalhas no terreno de jogo", explicou Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, que terá a missão de entregar os troféus de vencedores da Liga Europa, a 24 de maio, em Estocolmo, da Liga dos Campeões feminina, a 1 de junho, e da Liga dos Campeões masculina, a 3 de junho, estas últimas em Cardiff, no País de Gales.De resto, explica Ceferin, a ideia passa por dar a oportunidade aos jogadores de "celebrar com os seus colegas de equipa no relvado sempre à vista dos adeptos, sem existir a interrupção para subir às bancadas. Para além disso, todos os adeptos terão perfeita visão do levantar do troféu, estejam onde estiverem".

Autor: Fábio Lima