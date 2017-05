Continuar a ler

O Lorient, que contou com o português Cafu a partir dos 78 minutos, terminou em 18.º o principal campeonato francês, conquistado pelo Mónaco de Leonardo Jardim, com 36 pontos somados, um abaixo da 'linha de água'.



O Troyes foi terceiro do escalão secundário, atrás dos já promovidos Estrasburgo, campeão, e Amiens, terminando a prova com os mesmos 66 pontos do segundo classificado e menos um que o primeiro.



A segunda mão do 'playoff' está marcada para domingo, pelas 20 horas, em casa da formação do escalão principal.





O Troyes venceu esta quinta-feira em casa o Lorient, 18.º na 'Ligue 1', por 2-1, na primeira mão do 'playoff' de manutenção, ficando mais perto da subida.O emblema do norte de França adiantou-se no marcador aos 37 minutos, com um golo de Darbion, mas Waris Majeed empatou o encontro para os primodivisionários, aos 82, antes de Nivet marcar, já nos descontos, o golo da vitória da formação secundária, que pode regressar à principal prova gaulesa depois de ter sido despromovido em 2015/16.