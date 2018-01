Continuar a ler

Omer Faruk Kiroglu custou ao clube 0.0534 'bitcoin', o equivalente a 433 euros.



O Harunustaspor, um clube de futebol amador turco, pagou a contratação de um jogador com 'bitcoin', transação que o presidente do clube afirmou tratar-se da primeira no mundo feita em moeda virtual.Em declarações à agência noticiosa Anadolu, Haldun Sehit afirmou que o clube pagou por Omer Faruk Kiroglu em 'bitcoin' para aumentar a visibilidade do clube na Turquia e no mundo.

