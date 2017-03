O Besiktas, líder da liga turca, 'escorregou' ao empatar (2-2) em casa com o Kayserispor, ficando agora com apenas 2 pontos de vantagem sobre o Basaksehir, que ganhara no sábado. Sem Ricardo Quaresma - cumpriu castigo devido a acumulação de amarelos na última partida - o Besiktas contou com um bis de Aboubakar, avançado cedido pelo FC Porto que já tinha marcado na 5.ª feira para a Liga Europa, mas não foi capaz de somar os 3 pontos frente à equipa que contou com Silvestre Varela durante os 90 minutos.Aboubakar abriu o marcador aos 55 minutos mas o campeão turco permitiu a reviravolta do adversário por intermédio de Umut Bulut, antigo avançado do Galatasaray, e graças a um autogolo de Beck. Contudo, Aboubakar faria o 2-2 final aos 88', salvando a equipa de Senol Gunes, que também teve Talisca, cedido pelo Benfica, a jogar os 90'.

Autor: Hugo Neves