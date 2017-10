Continuar a ler

O Basaksehir passou a somar 16 pontos, tantos quantos o Goztepe, segundo, e menos três do que o Galatasaray, líder do campeonato, que visita o Konyaspor. O Basaksehir e o Goztepe beneficiaram das derrotas do Besiktas e do Kaiserispor, quarto e quinto, ambos com 14 pontos.A 28 de setembro, o Sp. Braga bateu em casa o Basaksehir por 2-1, somando a segunda vitória triunfo no Grupo C da Liga Europa, que lidera, com seis pontos, mais dois do que o Ludogorets. Os arsenalistas deslocam-se à Turquia na sexta e última jornada, a 7 de dezembro.