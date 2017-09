Continuar a ler

A equipa turca na última época chegou a um surpreendente segundo lugar e ao playoff da Champions, no qual falharia o acesso à fase de grupos com os espanhóis do Sevilha (2-2, 1-2).



Esse cenário relegou o Basaksehir para a Liga Europa, competição em que entrou com um nulo caseiro diante do Ludogorets, enquanto o Sp. Braga começou com uma vitória na Alemanha sobre o Hoffenheim (2-1).

O Basaksehir perdeu este sábado na visita ao Genclerbirligi (1-0) no campeonato turco, com a equipa, que visita na quinta-feira o Sp. Braga, a sofrer o golo da derrota já nos descontos.Um golo do sérvio Petar Skuletic, aos 90+1', agravou a situação do Basaksehir, que em seis jogos tem três vitórias, um empate e duas derrotas, e poderá ver Galatasaray e Besiktas, se vencerem, a terem mais seis pontos.

Autor: Lusa