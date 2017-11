Continuar a ler

Os campeões turcos somam agora 21 pontos, deixando para trás o Kayserispor (19), que empatou no sábado, ficando a dois do Basaksehir - o rival europeu do Sp. Braga ganhou por 2-0 na visita ao Malatyaspor - e a cinco do líder Galatasaray. Já o Göztepe integra um quarteto que soma 17 pontos.



O Besiktas, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, isolou-se no terceiro lugar do campeonato turco, após triunfo por 3-1 na visita ao Göztepe, num duelo entre portugueses na 11.ª jornada.Com Ricardo Quaresma e Pepe a titulares, o Besiktas impôs-se com golos do ex-benfiquista Talisca (7'), do holandês Ryan Babel (47') e do ponta de lança Cenk Tosun (63'), de pouco valendo a reação da equipa onde alinharam o guarda-redes Beto e do médio Castro - o argelino Ghilas (ex-FC Porto) fez o golo dos anfitriões aos 66'.