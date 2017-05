Continuar a ler

Veja os Com dois jogos por disputar, o Besiktas soma agora 71 pontos, mais cinco do que o Basaksehir, que se desloca este domingo ao terreno do Trabzonspor.Veja os resultados e classificação da liga turca

O Besiktas deu este sábado mais um passo rumo à renovação do título turco ao golear (4-1) o Kasimpasa, num dérbi de Istambul em que Aboubakar, Ricardo Quaresma e Talisca estiveram em evidência nos campeões e líderes do campeonato.Numa partida a contar para a 32.ª jornada, Aboubakar inaugurou o marcador logo aos 2'. A equipa onde alinha André Castro (alinhou os 90 minutos) restabeleceu o empate aos 4', por Eduok, mas um penálti convertido por Quaresma aos 33' lançou o Besiktas definitivamente para a vitória confirmada com golos de Talisca (49'), a passe de Aboubakar, e do holandês Ryan Babel (65'), assistido por Quaresma.