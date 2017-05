Com três jornadas por disputar, o Besiktas voltou à liderança do campeonato turco, graças a um triunfo no terreno do Bursaspor, por 2-0. Ricardo Quaresma foi titular e viu Tosun (65’) e Aboubakar (90’+5) a marcarem para o líder, que tem dois pontos de avanço sobre o Basaksehir.Veja os resultados e classificação da liga turca