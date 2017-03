Continuar a ler

A equipa de Senol Gunes fica agora à espera do que fará o Basaksehir de Mossoró (ex-Sp. Braga) neste domingo de manhã frente ao Alanyaspor de Daniel Candeias, emprestado pelo Benfica.



Já o Galatasaray de Bruma e Josué é 3.º classificado, agora a 13 pontos do Besiktas mas com menos um jogo. Cumpri-lo-á esta segunda-feira em casa do Antalyaspor de Samuel Eto'o.

O Besiktas venceu o Rizespor por 1-0 e aumentou a vantagem na liderança da liga turca para 7 pontos de avanço para o Basaksehir, ainda que à condição. O golo foi do defesa turco Gökhan Gonul aos 41 minutos, num jogo em que Ricardo Quaresma e Talisca, este cedido pelo Benfica, foram titulares nas águias negras.O internacional português, de 33 anos, acabaria por ser substituído aos 64 minutos por Arslan, mostrando desagrado com a decisão do técnico Senol Gunes. Deixou o relvado irritado, atirando uma ligadura para o chão. Nota ainda para a entrada do antigo avançado portista Aboubakar, aos 74 minutos.

Autor: Hugo Neves