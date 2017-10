O médio André Castro marcou um dos golos no empate (3-3) do Göztepe na receção ao Alanya. O jogador português faturou na recarga a um remate de Bingöl, aos 72', fazendo o momentâneo 2-1.A equipa da casa chegaria ainda ao 3-1, por Jahovic (74'), mas deixou fugir o triunfo devido as dois golos tardios, de Etame (87') e Junior Fernandes (90'+2).Destaque também para o guardião Beto, que foi o dono da baliza do Göztepe, mas o português acabaria por sair ao intervalo devido a lesão.