Em mais um dérbi de Istambul, o Kasimpasa impôs-se (4-0) na receção ao Basaksehir, impedindo o rival de ascender à liderança do campeonato turco. O médio português André Castro foi uma das figuras do encontro, fixando o resultado final aos 88', apontado o seu terceiro golo da época (segundo na liga).Com dois pontos de atraso para o líder Besiktas, que perdeu com o Karabükspor na sexta-feira, o Basaksehir precisa de ganhar para voltar ao topo da classificação, mas não teve argumentos para travar a equipa da casa. Titi (10') e Büyük (13') desfizeram as dúvidas muito cedo, antes de Eduok (82') e Castro confirmarem a goleada.Com o triunfo, o Kasimpasa passa a ocupar o 11.º lugar, com 24 pontos. Já o Basaksehir soma 42, mantendo-se a dois do Besiktas no final da 20.ª jornada do campeonato.