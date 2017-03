Referência óbvia ainda para o triunfo (2-1) do Basaksehir de Mossoró contra o Alanyaspor - onde Candeias foi titular mas deu o lugar a Plet aos 76' - permitindo à equipa onde também joga Adebayor manter os 4 pontos de atraso para o líder Besiktas, de Ricardo Quaresma.

Num duelo de antigos jogadores do FC Porto, André Castro 'salvou' o Kasimpasa ao fazer o golo do empate (2-2) aos 90'+3 frente ao Kayserispor de Silvestre Varela. Ambos os futebolistas portugueses jogaram a tempo inteiro num desafio em que o Kayserispor esteve em vantagem por duas ocasiões. Türüç (25') e Lawal (73') marcaram para o Kayserispor enquanto Titi (42' de penálti) e o médio português anularam por duas vezes a vantagem da equipa da casa. Desta forma, o Kasimpasa manteve o 11.º lugar, agora com 29 pontos, enquanto o Kayserispor subiu ao 14.º, com 26 pontos.Nos outros jogos, destaque para a vitória sofrida (1-0) do Fenerbahçe sobre o Osmanlispor, que contou com o defesa português Tiago Pinto durante os 90 minutos, tendo este visto um amarelo. Assim, a ex-equipa de Vítor Pereira subiu ao 3.º lugar à condição, com 41 pontos em 23 jogos, esperando agora pelo resultado que o Galatasaray de Josué e Bruma vai fazer amanhã em casa do Antalyaspor de Samuel Eto'o.

Autor: Hugo Neves