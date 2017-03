André Castro confirmou este sábado o excelente momento de forma ao marcar mais um golo, contribuindo de forma decisiva para mais um triunfo do Kasimpasa , neste caso por 2-0, na visita ao Gaziantepspor, em jogo da 24.ª jornada do campeonato turco.O médio português, que jogou com uma máscara protetora, inaugurou o marcador aos 53', fazendo o quatro golo na liga esta época - já marcara na ronda anterior. O argentino Christian Guanca confirmou o triunfo aos 90'+3, permitindo ao Kasimpasa subir ao 8.º lugar, com 32 pontos.Nos outros encontros de hoje, destaque para a vitória do Galatasaray - sem Bruma mas com Josué a titular -, por 3-2, frente ao Gençlerbirligi. Já o Osmanlispor, com Tiago Pinto no onze, empatou (1-1) frente ao Bursaspor.