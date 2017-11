Estas palavras surgem numa fase em que o Real Madrid sente falta do central português, pela quantidade de golos sofridos pelos merengues nos últimos jogos.

Em declarações ao jornal espanhol 'As', o dirigente do Besiktas Ahmet Urkmezgil deixou grandes elogios ao internacional português Pepe, que chegou ao clube no passado verão, considerando-o "um salvador"."Graças a Pepe, a equipa organiza o jogo. Pode criar oportunidades na área do adversário. A equipa confia nele como um salvador. Ele deu confiança a todo o plantel", afirmou o secretário geral dos campeões turcos.

Autor: Bruno Dias