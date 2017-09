Continuar a ler

O primeiro jogador a receber ordem de expulsão foi Ricardo Quaresma, aos 43', por acumulação de amarelos. Pouco depois, aos 45', foi a vez de Neto ver o cartão vermelho direto. Já na segunda parte, Hutchinson (85') foi também expulso no Besiktas, que terminou o jogo com oito unidades em campo pois perdeu ainda Oguzhan Özyakup já nos descontos (90'+6) - ambos por acumulação. Já Ismail Köybasi (88') também viu o vermelho direto e deixou o Fenerbahçe com nove.







Veja os O Besiktas sofreu, assim, a primeira derrota na liga turca esta época e pode ver o Galatasaray, que visita este domingo o Bursaspor, distanciar-se na frente - têm ambos 13 pontos. Já o Fenerbahçe subiu provisoriamente ao 3.º lugar, com 11 pontos.Veja os resultados e a classificação da liga turca

O dérbi de Istambul entre o Fenerbahçe e o Besiktas prometia ser um duelo quente, mas poucos esperariam que a partida deste sábado, a contar para a 7.ª jornada do campeonato turco, acabasse com cinco expulsões, sendo os portugueses Ricardo Quaresma e Neto dois dos jogadores que viram cartões vermelhos.A jogar em casa, o Fenerbahçe acabou por vencer por 2-1 o rival do FC Porto na Liga dos Campeões, graças aos penáltis convertidos por Giuliano (20') e Vincent Janssen (86'). Ryan Babel acabaria por reduzir a diferença pelo Besiktas, aos 87', numa altura em que os visitantes já estavam reduzidos a nove elementos.